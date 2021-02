Covid: nel Lazio 240 mila vaccinati, 108 mila già con richiamo, dosi per i primi 3.601 over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata superata oggi nel Lazio quota 240 mila dosi di vaccino anti Covid somministrato. Circa 108 mila hanno già ricevuto il richiamo. Si legge sul portale Salute Lazio. Hanno preso via questa mattina le vaccinazioni per gli over 80 anni. Oggi hanno preso appuntamento 3.601 anziani. Il numero di prenotati al giorno potrebbe aumentare se saranno distribuite più dosi e accelerare così la conclusione di questa prima fase di vaccinazioni. (Rer)