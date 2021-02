Fisco: Gasparri, Italia non ha bisogno di altre tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cottarelli sembra voler complicare le cose quando ancora non ha avuto nessun incarico. Parla di un ripristino della tassa di successione e della opportunità di tassare gli immobili salvo dire che poi l'ipotesi di tasse ulteriori sulla casa ‘sembra impossibile in Italia’. Cottarelli offre pareri non richiesti e peraltro sbagliati". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Forse una pausa di riflessione di qualche tempo gli farebbe bene - aggiunge -. Perché certamente in Parlamento un ripristino di tasse, sia che siano di successione, sia che dovessero ulteriormente colpire gli immobili già tartassati, troverebbe molte difficoltà. Ebbi già qualche anno fa una discussione con Cottarelli sugli oneri che la sua presenza in Rai generava al programma di Fazio. Disse che li destinava ai giovani studiosi. Come tagliatore della spesa pubblica in quell'occasione non si rivelò particolarmente efficace. Cottarelli cambi idea. L’Italia di tutto ha bisogno tranne che di altre tasse". (com)