Mongolia: il governo chiede a Rio Tinto un nuovo contratto per lo sviluppo della miniera di Oyu Tolgoi

- Il governo della Mongolia sta cercando di cancellare un accordo con il colosso anglo-australiano del settore minerario Rio Tinto per l’espansione della miniera di rame di Oyu Tolgoi, nel deserto del Gobi, nel tentativo di raggiungere una nuova intesa. Lo riferisce il “Financial Times”, secondo cui Ulan Bator ha chiesto all’azienda la disponibilità a sciogliere il contratto di comune accordo e di giungere a una nuova intesa che garantisca condizioni migliori per il progetto. L’obiettivo dell’esecutivo mongolo è di evitare di rescindere l’accordo unilateralmente, mettendo a rischio futuri investimenti. La miniera contiene tra le più vaste risorse di rame e di oro al mondo. Nel progetto, dal valore di 6,75 miliardi di dollari, il governo della Mongolia controlla una quota del 34 per cento, mentre la restante parte fa capo a Rio Tinto attraverso la sua controllata Turquoise Hill. Lo sviluppo della miniera sotterranea è stato più volte ritardato a causa della disputa tra le parti, con il governo mongolo che chiede una porzione maggiore dei profitti. Anche i costi sono lievitati nel corso degli anni.(Res)