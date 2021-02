Somalia: dietro la crisi politica si cela lo scontro fra centro e periferia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A far precipitare la situazione è stata soprattutto l'impasse sulla questione di Ghedo – area amministrativa dell'Oltregiuba teatro di una grave disputa con il Kenya e considerato una sorta di protettorato “di fatto” da parte di Nairobi – dopo che il presidente regionale Ahmed Madobe ha respinto la decisione del governo federale di gestire il processo elettorale nella regione, in particolare nel capoluogo Garba Harre: in base all'accordo pre-elettorale di settembre, infatti, le elezioni parlamentari si dovrebbero svolgere in due località all'interno di ognuno dei cinque Stati federati somali, tuttavia il presidente Farmajo ha insistito sul fatto che il suo governo debba gestire direttamente le operazioni nel collegio elettorale di Garba Harre, la sua città natale, proposta che Madobe continua a rifiutare. In una conferenza stampa convocata a margine dei colloqui di Dusa Mareb, lo stesso Madobe ha accusato Farmajo di voler creare divisione e innescare un nuovo conflitto in Somalia per un suo tornaconto personale. Forti divergenze permangono anche sulla questione del ritiro dei militari dell'Esercito nazionale somalo (Sna) dalla regione di Ghedo: le autorità locali chiedono da tempo il ritiro, richiesta sostenuta dai leader dell'opposizione. Un altro fronte di dissenso è inoltre quello legato alla composizione delle commissioni elettorali regionali in cui, secondo le accuse dell'opposizione, sarebbero stati piazzati ex uomini dei servizi d’intelligence fedeli presidente Farmajo nel tentativo di influenzare l'esito del voto. (segue) (Res)