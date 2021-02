Somalia: dietro la crisi politica si cela lo scontro fra centro e periferia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario appena descritto, tuttavia, non può essere pienamente compreso se non viene letto nell’ottica della reale disputa che si cela dietro il processo elettorale, ovvero la futura forma della Somalia federale. Di questo è convinto Luca Puddu, africanista e docente di Storia e istituzioni dell'Africa all’Università Sapienza di Roma, che in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha chiarito come la crisi politica in Somalia vada inquadrata su due livelli: quello nazionale e quello sub-nazionale. “L’oggetto del contendere riguardo all’elaborazione di questa legge elettorale riguarda fondamentalmente il rapporto tra l’amministrazione federale e gli Stati regionali, per l’appunto la questione di Ghedo, ma anche la possibilità per la regione di Banadir, ovvero l’area metropolitana di Mogadiscio, di esprimere 13 seggi della Camera alta. Sono tutte questioni che, se accettate, implicherebbero una capacità dell’attuale governo federale di dirigere a suo vantaggio il processo elettorale”, ha spiegato Puddu. Quanto alla questione di Ghedo, ad esempio, “è dall’inizio del 2020 che il governo federale vi ha iniziato una penetrazione politica e militare” allo scopo di avere un controllo di tutta una serie di traffici transfrontalieri tra Kenya e Somalia e tra Somalia ed Etiopia. “La scelta del governo federale di iniziare questa penetrazione si inserisce a sua volta nella disputa in atto sin dal 2019 fra Mogadiscio e Chisimaio (capoluogo dell’Oltregiuba, di cui Ghedo fa parte)”, ha aggiunto. (segue) (Res)