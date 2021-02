Somalia: dietro la crisi politica si cela lo scontro fra centro e periferia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce di ciò, ha proseguito Puddu, quella in atto sostanzialmente è una disputa che riguarda i futuri equilibri tra centro e periferia in Somalia. “Da una parte le proposte del presidente Farmajo vanno nella direzione di aumentare in maniera sensibile le sue capacità di rielezione ed eventualmente anche la capacità del governo federale di controllare sia la Camera bassa che la Camera alta (espressione, quest’ultima, di nomine compiute dalle assemblee degli Stati regionali e considerata una sorta di bastione delle forze di opposizione); dall’altra, c’è un tentativo da parte delle amministrazioni regionali, sostenute in maniera anche strumentale dai partiti di opposizione, di preservare le proprie prerogative e, di fatto, mantenere l’architettura attuale che assegna soprattutto ad alcuni Stati regionali – Puntland e Oltregiuba su tutti – un’ampia autonomia”, ha osservato. Nella storia della Somalia, ha ricordato Puddu, “non c’è mai stato un caso di presidente rieletto dal 2012 ad oggi, dunque c’è un certo ricambio nei vertici istituzionali, ora però il presidente in carica sembra fortemente intenzionato a ottenere la rielezione giocando molto sulla carta del nazionalismo e della ricostituzione dello Stato unitario”. (segue) (Res)