Somalia: dietro la crisi politica si cela lo scontro fra centro e periferia (5)

- Da questo punto di vista “è dirimente il fatto che Mogadiscio possa godere del sostegno diplomatico e soprattutto militare di Etiopia ed Eritrea, e in tal senso il cambio di governo in Etiopia del 2018, la pace con l’Eritrea e la creazione di un direttorio diplomatico tripartito tra Mogadiscio, Asmara e Addis Abeba per decidere i destini della regione naturalmente conferiscono al presidente federale un forte potere negoziale rispetto alle amministrazioni regionali e alle forze di opposizione”. Il rischio, sempre secondo Puddu, è che si verifichi in Somalia quello che è avvenuto in Etiopia, dove le tensioni fra centro e periferia hanno esacerbato le divisioni fra gli innumerevoli gruppi etnici e hanno finito poi per deflagrare nel conflitto del Tigrè. “Le similitudini sono molte. Anche lì (in Etiopia) c’è stata una questione elettorale che è diventata poi la miccia che ha reso manifesto queste tensioni centro-periferia. Così come in Etiopia con il premier Abiy Ahmed, anche in Somalia gli oppositori accusano Farmajo di voler riprodurre la stessa traiettoria andando al muro contro muro e sfruttando il sostegno militare etiope ed eritreo”, ha sottolineato Puddu, ricordando che l’Eritrea addestra una parte consistente della forze armate somale. (segue) (Res)