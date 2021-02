Somalia: dietro la crisi politica si cela lo scontro fra centro e periferia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al contesto regionale, la situazione che esisteva nel Corno d’Africa fino al 2018 suggeriva l’esistenza di schieramenti netti: da una parte Qatar e Turchia a sostegno del governo federale, dall’altra gli Emirati Arabi Uniti a sostegno delle forze “centrifughe” e periferiche, in particolare Somaliland e Puntland. Oggi, però, la situazione è mutata dal momento che gli Emirati sono stati il principale sponsor dell’accordo di pace fra Etiopia ed Eritrea e dell’avvio della transizione ad Addis Abeba, dove l’avvento del premier Ahmed ha posto fine al dominio tigrino, vale a dire del nemico storico di Asmara. “Oggi certamente gli Emirati hanno un interesse a sostenere gli Stati regionali somali, non tanto però in un’ottica di indebolimento del governo federale quanto in un’ottica di affermazione del controllo emiratino su una serie di snodi commerciali per accedere al mercato etiope”, ha proseguito Puddu. “Indubbiamente gli emiratini hanno sostenuto e continuano a sostenere gli Stati regionali somali, soprattutto nel Puntland e nel Somaliland, ma anche in questo caso esistono delle tensioni al loro interno. Questo per dire come non vi siano delle linee di cooperazione e di conflitto stabili, ci sono chiaramente tutta una serie di interessi che ogni attore porta avanti e questo crea in determinati momenti delle convergenze, ma senza che ciò implichi una sorta di schema da guerra fredda. Gli attori regionali e internazionali – ha concluso Puddu – giocano un ruolo fondamentale, soprattutto in un contesto come la Somalia dove il controllo della rendita esterna è fondamentale, però poi le dinamiche di conflitto, pur essendo fomentate dagli attori esterni, hanno cause essenzialmente interne. È importante non confondere le cause con gli effetti”. (Res)