Siria: morti e feriti in attacchi contro Fds a Raqqa e Deir ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vari combattenti delle Forze democratiche siriane (Fds) sono stati uccisi e feriti oggi da ignoti in attacchi contro loro unità e postazioni nelle province di Raqqa e Deir ez-Zor, nel nord-est della Siria. A Deir ez-Zor, secondo fonti locali citate dall’agenzia di stampa siriana “Sana”, vari esponenti delle milizie a maggioranza curda sono rimasti uccisi e feriti dopo essere stati attaccati a colpi d’arma da fuoco nei villaggi di Shehabat, Muhaimida, e Shuhail, i cui residenti secondo l’agenzia sono particolarmente contrari alla presenza delle milizie. Non è noto il numero dei feriti e delle vittime. A ovest della città di Raqqa, nel nord del Paese, altri miliziani sono stati uccisi e feriti in attacchi a colpi d’arma da fuoco contro una postazione nel villaggio di Kabsh. Almeno altri tre combattenti sono stati feriti gravemente a seguito dell’esplosione di un ordigno contro la loro automobile nei pressi del villaggio di Al Mahmoudli, nell’ovest della provincia. Venerdì scorso, 5 febbraio, un comandante delle Fds è stato ucciso, e altri miliziani sono stati feriti in un attacco sulla strada Al Shaddadi – Deir ez-Zor, presso il villaggio di Adla, e sulla strada che collega il distretto di Tall Hamis e il distretto di Jaraa, a sud-est di Qamishli. (Res)