Serbia-Slovacchia: Covid, Bratislava dona a Belgrado test molecolari

- La Slovacchia ha effettuato una donazione a favore della Serbia di 15.200 test molecolari: lo riferisce la stampa di Belgrado, precisando che la donazione avviene in occasione della visita odierna in Serbia del ministro slovacco degli Esteri, Ivan Corkok. La donazione comprende anche dei dispositivi sanitari di protezione, secondo quanto precisato dal relatore del Parlamento europeo per la Serbia, il deputato slovacco Vladimir Bilcik. La stessa donazione verrà effettuata a favore del Montenegro nella visita prevista per domani a Podgorica del ministro slovacco Korcok. Nella giornata di oggi Korcok si è recato anche in Macedonia del Nord, dove ha avuto un incontro con il premier macedone Zoran Zaev. La Slovacchia sostiene i progressi della Macedonia del Nord nel suo percorso europeo, ha dichiarato il ministro slovacco. Secondo quanto riporta una nota del governo macedone, Korcok ha riconosciuto i progressi compiuti dal Paese balcanico nel processo di riforma. I due interlocutori hanno concordato sul fatto che il proseguimento dell'allargamento dell'Unione europea è importante sia per l'Unione che per tutti i Balcani occidentali. (segue) (Seb)