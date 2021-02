Serbia-Slovacchia: Covid, Bratislava dona a Belgrado test molecolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Korcok ha precisato inoltre la posizione della Slovacchia secondo cui le questioni bilaterali fra i diversi Paesi devono essere risolte indipendentemente dal processo di adesione europea. Zaev e Korcok hanno infine concordato sul fatto che le relazioni fra Macedonia del Nord e Slovacchia sono positive dal punto di vista politico, e che esiste spazio per un ulteriore approfondimento della cooperazione economica. Zaev ha infine ringraziato il governo slovacco per la donazione di 4 respiratori del valore complessivo di 100 mila euro e per la donazione di 200 mila euro attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea effettuata nell'ottobre 2020 a favore del sistema sanitario macedone. (Seb)