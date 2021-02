Nepal: scioglimento Camera, Corte suprema fissa scadenza per argomentazioni difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegio costituzionale della Corte suprema del Nepal incaricato di esaminare la questione di legittimità dello scioglimento della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, ha fissato al 12 febbraio il termine per la presentazione delle argomentazioni della difesa. Ieri hanno illustrato le loro posizioni gli avvocati di Stato e privati che assistono il primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, sostenendo che fosse nelle prerogative del premier chiedere lo scioglimento, in linea con la Sezione 76 (7) della Costituzione. Poi toccherà a quelli del presidente della Camera, Agni Prasad Sapkota. Il collegio costituzionale ha iniziato il 18 gennaio ad ascoltare le petizioni contrarie, dopo le udienze preliminari, la ricusazione e sostituzione di un giudice e la richiesta, respinta, di un collegio allargato. I legali dei firmatari hanno sostenuto che lo scioglimento è stato illegittimo in base agli articoli 76 e 85 della Costituzione, secondo i quali la Camera può essere sciolta in caso di voto di sfiducia o al termine naturale della legislatura, di cinque anni. Gli avvocati hanno evidenziato, inoltre, che non è stata effettuata la verifica di una maggioranza nell’assemblea. Infine, è stato ricordato che l’Assemblea costituente che ha redatto la carta attualmente in vigore ha voluto discostarsi da quella precedente, che dava al primo ministro il potere di sciogliere la Camera ritenendo che ciò fosse un fattore di instabilità. (segue) (Inn)