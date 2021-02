Migranti: truffe onlus per accoglienza tra Lombardia ed Emilia, pm Milano chiede pene per oltre 13 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di tredici anni e mezzo di reclusione la pena richiesta dal pm di Milano Gianluca Prisco per D.G., la donna al centro del gruppo che avrebbe gestito una presunta maxi truffa allo Stato sull'accoglienza dei migranti attraverso quattro onlus ('Volontari senza frontiere', 'Milano Solidale', 'Amici di Madre Teresa' e 'Area solidale'), tutte attive tra Lodi, Pavia e Parma. La donna, finita in carcere il 2 luglio 2019, è imputata per associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio. Insieme a lei ci sono a processo altre 10 persone per le quali nell'udienza di oggi nell'aula bunker di via Uccel di Nemi il rappresentante dell'accusa ha chiesto al collegio della quarta sezione penale del Tribunale condanne tra i 4 e i 7 anni di reclusione. Stando alle indagini dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Lodi, coordinati dall'allora procuratore aggiunto Ilda Boccassini e il sostituto Prisco, le onlus sotto accusa avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici con cui avrebbero ottenuto fondi per circa 7,5 milioni di euro, destinati all'accoglienza di centinaia di migranti. I rappresentanti legali delle onlus al centro dell'inchiesta avrebbero utilizzato per "scopi personali" oltre 4,5 milioni di euro dei circa 7,5 milioni ottenuti illecitamente. Le onlus al centro dell'operazione risultavano essere collegate "a noti pluripregiudicati appartenenti alla 'ndrangheta" e sarebbero state utilizzate per consentire a persone recluse di "accedere ai benefici di legge attraverso l'assunzione presso le predette cooperative". Le onlus sarebbero state "sfruttate per fare ottenere a persone recluse, attraverso il rilascio di documentazione falsa, la concessione della misura alternativa alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza". (Rem)