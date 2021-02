Foibe: Regione commemora giorno del ricordo con film in streaming gratuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia intende commemorare il Giorno del ricordo con un'iniziativa culturale. Domani, martedì 9 febbraio, in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano, riconosciuta da Regione Lombardia quale soggetto di rilevanza regionale che svolge attività di promozione della cinematografia, verrà proiettato in streaming sulla piattaforma della Fondazione il film 'Il segreto della miniera' della regista slovena Anna Antonina Wojcik-Slak. Il film racconta la storia vera di Aljia, minatore bosniaco che vive e lavora in Slovenia. Un giorno gli viene assegnato l'incarico di esplorare una miniera abbandonata per stilare un rapporto che la dichiari vuota e pronta per la chiusura definitiva. E tuttavia, al suo interno Aljia scopre una diversa e terribile realtà. Nessuno vuole che quella scoperta sia resa pubblica, ma Aljia la pensa diversamente. Grazie alla collaborazione della Regione con la Fondazione Cineteca Italiana il film verrà proposto gratuitamente in anteprima sul sito www.cinetecamilano.it. L'iniziativa sarà promossa tramite i canali web e social istituzionali e dalla Fondazione attraverso i canali ufficiali. Nella versione originale, con sottotitoli in italiano, il film sarà poi trasmesso il 10 febbraio a pagamento, sia sulla piattaforma di Cineteca Italiana sia su altre piattaforme. L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, ha così commentato l'iniziativa: "Grazie alla proficua intesa e feconda collaborazione con Cineteca Italiana, Regione Lombardia ha deciso di offrire al grande pubblico un'occasione particolare per commemorare il 'Giorno del Ricordo', nel rispetto delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. Lo streaming gratuito del film 'Il segreto della miniera' rappresenta infatti un'opportunità di grande interesse per approfondire la consapevolezza e per coltivare la memoria della tragedia vissuta dalle popolazioni del confine orientale sul finire della Seconda Guerra Mondiale sulla quale si è levato il velo, anche dal punto di vista storiografico, solamente negli ultimi decenni". (Com)