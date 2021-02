Haiti: opposizione nomina giudice Corte di cassazione presidente ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione di Haiti ha designato Joseph Mecene Jean Louis, giudice della Corte di Cassazione, come presidente ad interim in sostituzione del presidente Jovenel Moise, il cui mandato è ufficialmente scaduto il 7 febbraio. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Le Nouvelliste” un importante dispositivo di sicurezza è visibile davanti ai locali dell’alto tribunale. Nella giornata di ieri il Consiglio superiore del potere giudiziario di Haiti aveva decretato con un'apposita risoluzione la fine del mandato di Moise. Il capo dello stato, che rivendica la legittimità di un altro anno alla guida del paese, ha denunciato "un attentato contro la sua vita". “Ringrazio la persona incaricata della mia sicurezza a palazzo. Il sogno di queste persone era di attentare alla mia vita. Grazie a Dio non è accaduto, questo piano è stato sventato", ha dichiarato il presidente ai media locali, parlando dall'aeroporto di Port-au-Prince circondato dalla moglie e dal premier Jouthe, che ha quindi incaricato di fornire appena possibile "tutti i dettagli, senza filtri". La tentata sommossa si è chiusa con l'arresto di 23 persone, ha detto il primo ministro Joseph Jouthe. Da parte sua il ministro della Giustizia haitiano, Rockefeller Vincent, ha detto che il "tentativo di colpo di stato" coinvolge un giudice della Corte di cassazione e un capo della polizia nazionale haitiana”. (segue) (Mec)