Haiti: opposizione nomina giudice Corte di cassazione presidente ad interim (4)

- Nel frattempo il ministro della Difesa della Repubblica Dominicana, il generale Carlos Diaz Morfa, ha annunciato l'aumento di effettivi alla frontiera per prevenire qualsiasi "situazione violenta" legata alla crisi politica in atto ad Haiti. "C'è stato un aumento delle truppe alla nostra frontiera per prevenire che possa succedere qualsiasi tipo di anomalia, ma finora grazie a Dio è tutto normale", ha detto il ministro citato dal quotidiano "Listin Diario". Haiti e Repubblica Dominicana dividono una delle più grandi isole dei Caraibi. (Mec)