Governo: Pd, a incontro con Draghi attenzione a occupazione femminile

- "L'Ufficio di presidenza del Pd composto dalla presidente Valentina Cuppi, dalle vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiani , insieme alla portavoce nazionale della Conferenza delle democratiche, Cecilia D'Elia e al Segretario Zingaretti hanno condiviso l'importanza di ribadire come Partito democratico all'incontro di domani con il professor Draghi, come fatto già nel primo giro di consultazioni, la necessità di concentrare l'attenzione del futuro governo sulle politiche di genere ed in particolare sulle politiche per l'occupazione femminile, quale fattore decisivo per innescare la crescita del paese". Lo rende noto il Partito Democratico in una nota. "Rilevato che la crisi connessa alla pandemia ha già colpito le donne molto più duramente degli uomini, come ha ribadito il segretario Zingaretti con la riforma degli ammortizzatori sociali e con il rilancio delle politiche attive del lavoro è fondamentale un piano straordinario per sostenere il lavoro delle donne - prosegue -. Questo significa anche investimenti in infrastrutture sociali, politiche di contrasto agli stereotipi e di condivisione del lavoro di cura. L'Ufficio di presidenza e la Portavoce sottolineano come nelle scelte che verranno fatte nella formazione del governo, la rappresentanza femminile dovrà essere adeguata alla sfida".(com)