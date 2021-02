Libia: Ong, Turchia invierà nel Paese nuovi mercenari dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di circa 140 mercenari vicini alla Turchia è atteso in queste ore in Siria di ritorno dalla Libia, Paese dove Ankara dovrebbe successivamente inviare un nuovo contingente di dimensioni comparabili. Lo riferiscono non meglio precisate fonti all’Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo la Ong, la mossa giungerebbe nel quadro di un “cambio della guardia” effettuato dai mercenari filo-turchi operativi nei due Paesi. Il contingente di ritorno in Siria sarebbe lo stesso che secondo precedenti informazioni era atteso per lo scorso 25 gennaio. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio lo scorso 2 febbraio, prosegue nel nord della Siria il processo di reclutamento di “mercenari” da inviare in Libia, in violazione degli accordi raggiunti fra le parti libiche sull’espulsione dei miliziani e delle forze straniere dal Paese, da realizzare entro lo scorso 23 gennaio. (Res)