Ucraina: von der Leyen, Ue vicina al Paese nella crisi del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto della pandemia di Covid-19, l'Unione europea è con l'Ucraina e continuerà a fornire assistenza al paese. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video discorso ai partecipanti al forum "Ucraina 30. Coronavirus: sfide e risposte" tenutosi oggi, come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". "Sono convinta che tutte le persone nel nostro continente appartengano a un'unica famiglia europea. Siamo uniti dalla storia, dalla cultura e dall'amicizia. Ora abbiamo imparato che siamo tutti legati anche dalla salute. Fermeremo questa pandemia solo quando supereremo il virus in tutti i nostri Paesi. Questo è un compito comune per noi europei", ha detto von der Leyen. (segue) (Rum)