Ucraina: von der Leyen, Ue vicina al Paese nella crisi del coronavirus (2)

- La presidente della Commissione europea ha ricordato come, all'inizio della pandemia, l'Ue ha sostenuto il popolo ucraino e inviato aiuti urgenti, comprese maschere per il viso e ventilatori. L'Ue ha stanziato 200 milioni di euro per sostenere le imprese ucraine nel contesto della serrata associata alla crisi del coronavirus. Successivamente, l'Ue è diventata un partecipante attivo allo strumento globale Covax, che dovrebbe rendere possibile per i medici e il personale medico in Ucraina poter ricevere i primi vaccini questo mese. Milioni di dosi in più del vaccino arriveranno in Ucraina entro l'estate. (Rum)