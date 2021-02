Israele-Grecia: raggiunto accordo su certificati sanitari Covid per favorire il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e Grecia hanno raggiunto un accordo di principio sul riconoscimento reciproco dei certificati immunitari per favorire il turismo, in occasione dell’incontro a Gerusalemme dei capi della diplomazia dei due Paesi, rispettivamente Gabi Ashkenazi e Nikos Dendias. "Voglio congratularmi con il governo greco e con il mio amico, il ministro degli Esteri Nikos Dendias, per il raggiungimento di un accordo di principio sul riconoscimento reciproco dei certificati immunitari”, ha dichiarato Ashkenazi. Il capo della diplomazia israeliana ha sottolineato che l’accordo è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra i ministeri degli Affari Esteri, del Turismo, dei Trasporti e della Salute dei due Paesi. Si tratta di un traguardo importante in questo momento per i due Paesi, che continueranno a promuovere il rinnovo del percorso per l'ingresso dei turisti, ha concluso Ashkenazi. Una delegazione greca, guidata dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, è atterrata oggi in Israele. Oltre al premier greco, fanno parte della delegazione in visita in Israele anche il ministro degli Esteri, Nikos Dendias, e il ministro del Turismo, Theoharis Theoharis. Il premier Mitsotakis, subito dopo l'arrivo, si è recato al palazzo del governo per un colloquio con l'omologo Benjamin Netanyahu. (Res)