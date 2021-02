Sanità: Ciacciarelli (Lega) visita ospedale ospedale Spaziani di Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega) ha visitato l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, "constatando di persona - dichiara in una nota - la partenza della campagna di vaccinazione anti Covid per gli over 80, i quali riceveranno la seconda dose dopo 21 giorni per il Pfizer e 28 giorni per il Moderna. In tutta la Regione Lazio sono circa 20.000 gli over 80 che hanno ricevuto il vaccino. È iniziato un percorso importante per la cittadinanza, che segnerà, auspico presto, il ritorno alla normalità. Intanto con l'arrivo di nuove dosi diventeranno presidi vaccinali anche Sora, Atina ed Alatri. Sarà mia cura vigilare affinché quanto prospettato dalla ASL di Frosinone si verifichi in breve tempo. Con l'ampliamento dei punti di vaccinazione, infatti, si potrà contare su una velocizzazione della procedura. È fondamentale che questo avvenga perché a causa del Covid tante patologie inevitabilmente sono state trascurate e questo ha determinato un brusco aumento di morti, che poteva essere evitato. L'avvio della campagna vaccinale per gli over 80 nel Frusinate è perciò una tappa importantissima verso la vittoria sul virus", conclude Ciacciarelli.(Com)