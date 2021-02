Covid: Ghera (Fd'I), focolaio campo rom Castel Romano dimostra disinteresse Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Circa 50 persone positive al Covid-19 potevano essere evitate se la Raggi avesse fatto il suo dovere di sindaco, disponendo il ricollocamento dei nomadi evacuati la interdizione e la bonifica dell'area". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Almeno avrebbe dovuto predisporre controlli speciali mirati alla prevenzione Coronavirus, attivando una collaborazione con l'assessorato Regionale alla Sanità e con il ministero della Salute che dipendono da istituzioni governate fino a ieri dal suo partito e dagli alleati del Pd - aggiunge Ghera -. Evidentemente la campagna elettorale personale già intrapresa l'ha distratta e adesso è tardi. C'è un focolaio partito dal campo di Castel Romano, con decine di minori colpiti, di cui sarà difficile calcolare l'estensione, considerando la difficoltà che esiste nel ricostruire identità, spostamenti e contatti dei residenti nell'accampamento. Purtroppo, a causa della trascuratezza e della superficialità con la quale l'Amministrazione Cinquestelle tratta la questione del ripristino della legalità e delle normali condizioni di igiene in quelle zone lasciate nel degrado, ci sarà un elemento di rischio in più per tanti abitanti dei quartieri limitrofi, compresi coloro che pur di rispettare le misure preventive hanno perso il lavoro e sacrificato gli affetti e la vita sociale", conclude Ghera. (Com)