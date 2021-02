Scuola: Lucaselli (Fd'I), didattica a distanza ha allargato divario educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, osserva che "l'indagine Unicef-Università Cattolica conferma quanto colmare il divario digitale sia un'urgenza impellente, che si intreccia con la missione educativa". La parlamentare aggiunge in una nota: "Il 27 per cento delle famiglie non ha potuto garantire per i loro figli la didattica a distanza per la mancanza di supporti tecnologici e il 30 per cento per mancanza di tempo. Tutto questo dà la dimensione del ritardo educativo accumulato dalla generazione più giovane in questi mesi di didattica a distanza. Un gap che va affrontato quanto prima - conclude l'esponente di Fd'I - e che deve essere punto qualificante della riscrittura del Recovery plan". (Com)