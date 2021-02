Nepal: coronavirus, vaccinazione operatori sanitari in ritardo rispetto al programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nepal ha dato il via alla seconda fase della vaccinazione contro il coronavirus, anche se la prima non è ancora stata completata. Il ministero della Sanità ha annunciato oggi l’inizio delle somministrazioni al secondo gruppo di destinatari prioritari, comprendente giornalisti, funzionari diplomatici e impiegati pubblici esposti al rischio di contagio, circa 300 mila persone. Tuttavia, Shyamraj Uprety, coordinatore del Comitato di consulenza vaccinazione Covid-19, ha dichiarato che solo 184.857 dei 430 mila operatori sanitari selezionati come primi destinatari dei vaccini sono stati vaccinati dal 27 gennaio, quando è partita la campagna. L’obiettivo del governo è vaccinare il 72 per cento della popolazione di età superiore a 14 anni: il 20 per cento nella fase iniziale e un altro 52 per cento successivamente. L’esecutivo ha stimato il costo in 48 miliardi di rupie (oltre 333 milioni di euro). (segue) (Inn)