Nepal: coronavirus, vaccinazione operatori sanitari in ritardo rispetto al programma (2)

- Il vaccino utilizzato al momento è il Covishield, ovvero quello dell’Università di Oxford e del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). Il 21 gennaio il Nepal ha ricevuto in dono dall’India un milione di dosi. Il 5 febbraio un comunicato del ministero degli Esteri nepalesi, dopo un colloquio telefonico tra il ministro Pradeep Kumar Gyawali e l’omologo cinese Wang Yi, ha annunciato che anche la Cina donerà 500 mila dosi. In questo caso si tratta del vaccino prodotto da Sinopharm. Il sistema logistico nepalese può immagazzinare prodotti conservabili tra due e otto gradi centigradi. (Inn)