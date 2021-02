Spagna: ministro Abalos, il leader del Pp Casado guida il partito della corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo Pablo Casado guida il "partito della corruzione" e deve assumersi la sua "responsabilità politica". È quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos, nel corso dalla direzione nazionale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alla quale ha preso parte anche il premier, Pedro Sanchez. "Non è un altro Pp, è lo stesso, è il partito delle carte di Bárcenas (ex tesoriere) e della sua cassa B, una macchina di denaro nero che tutti i suoi dirigenti hanno mantenuto intatta", ha replicato Abalos al presidente Casado che si era detto "stanco" di doversi dichiarare responsabile "di ciò che è successo nel 1986, 1996 o 2016", prima di arrivare nel luglio 2018 alla presidenza del Pp dopo le primarie. Per il ministro dei Trasporti la storia degli ultimi decenni del Pp è un "carosello di trame, truffe e sinistri complotti che colpiscono da cima a fondo le strutture" del partito e Casado "non può ripetere l'errore di indicare gli altri e guardare dall'altra parte, per evitare le proprie responsabilità".(Spm)