Speciale scuola: Nanni, su vaccini iniziare da nidi e scuole infanzia

- "Dal momento che si inizierà a vaccinare coloro che lavorano nel mondo della scuola è doveroso iniziare da coloro che sono a più stretto contatto con i bambini e quindi da chi lavora negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia". Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio. "Dovrebbero essere decisioni e procedure scontate - aggiunge - ma con quello che è accaduto in diverse zone d'Italia, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti. E' chiaro a tutti che in primis le educatrici dei nidi, le insegnanti dell'infanzia ed il personale che lavora in queste strutture sono quelle che per ovvi motivi stanno più a contatto con i bambini, ed è giusto quindi che abbiano priorità. Mi auguro che l'amministrazione comunale abbia chiaro questo e si muova di conseguenza per tutelare sia queste lavoratrici che i bambini e le loro famiglie". (Com)