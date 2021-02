Speciale scuola: Roma servizi mobilità, per migliorare trasporti confronto con Atac e istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma servizi per la mobilità prosegue il monitoraggio dei collegamenti scolastici "per migliorare il servizio agli studenti. I primi interventi - si legge in una nota -, attuati grazie alle segnalazioni di istituti scolastici e studenti, hanno permesso, grazie alla collaborazione di Atac e Roma Tpl, di rimodulare le corse di circa trenta linee in varie zone della città come è stato spiegato stamane nell'incontro on line tra aziende del Tpl, sindacati e rappresentanti delle scuole. Il monitoraggio è essenziale per dare ulteriore efficacia al piano scattato da gennaio, elaborato da Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilità e Atac, che ha trovato piena attuazione con il recente perfezionamento degli ultimi subaffidamenti ai privati di sei linee: la 46B, la 33, la 351, la 77, la 113 e la 718. Proprio per ottimizzare il servizio, nelle scorse settimane, è stato aperto un Tavolo con gli istituti scolastici e gli studenti. Il confronto ha consentito, e consentirà - continua la nota di Roma servizi per la mobilità -, di recepire suggerimenti e indicazioni riguardo alle criticità riscontrate sul campo. Per recepire le segnalazioni da parte delle scuole, Roma Servizi per la Mobilità ha istituito una casella di posta elettronica dedicata. Le modifiche già attuate in questi giorni, con l'introduzione di vetture aggiuntive, spostamenti di orari di partenza o inserimento di corse deviate scolastiche, hanno riguardato le linee 5, 14, 62, 309, 360, 409, 451, 508, 057, 078, 088, 340, 404, 808, 889, 058, 508, 201, 200, 341, 450, 058, 44, 786, 313, 911, 916, 731, 078 e 078 deviata scolastica, 708, 338". (Com)