Speciale scuola: ministero, laboratori e nuove Linee guida per Safer internet day 2021, il 9 febbraio

- Torna la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione europea. Quest'anno l'appuntamento con il Safer internet day, con il consueto motto "Together for a better Internet", è fissato per martedì 9 febbraio, con un fitto programma di iniziative messe in campo dal ministero dell'Istruzione, coordinatore di "Generazioni connesse", il Safer internet centre in Italia, il Centro italiano per la sicurezza in Rete. Ci saranno - riferisce una nota del ministero - eventi a livello locale e nazionale promossi insieme ai partner di "Generazioni connesse": l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la Polizia di Stato, il ministero per i Beni e le Attività culturali, l'Università di Firenze e l'Università "Sapienza" di Roma, Save the Children Italia, Sos il Telefono Azzurro, la cooperativa Edi Onlus, Skuola.net, l'Agenzia di stampa Dire e l'Ente autonomo Giffoni experience. In Rete le iniziative saranno accompagnate dagli hashtag #SID2021 e #SICItalia. (Com)