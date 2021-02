Covid: Becchetti (Lega), focolaio Castel Romano ennesimo fallimento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Il cluster nel campo nomadi di Castel Romano sulla Pontina rappresenta un fatto di inaudita gravità, l'ennesimo fallimento della sindaca Virginia Raggi nella gestione della città e dei campi nomadi". Lo dichiara in una nota Alfredo Becchetti, coordinatore romano della Lega. "Ora va affrontato il rischio concreto che i minori risultati positivi possano propagare il virus nelle scuole che frequentano con conseguenze drammatiche. A questo proposito ci vuole un tempestivo intervento delle istituzioni sanitarie - aggiunge -. La Raggi con la sua inconsistenza ha messo a repentaglio la salute dei cittadini romani. D'altronde, cambiare assessori e annunciare ogni giorno mirabolanti iniziative non risolve i problemi. Nell'attesa che questo strazio finisca, la Lega è pronta per affrontare le emergenze lasciate in eredità da questa pessima amministrazione che fino all'ultimo giorno dimostra di non essere all'altezza della situazione'", conclude. (Com)