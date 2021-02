Città metropolitana Roma: Zotta, lavoriamo con studenti per una scuola migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il vice sindaco della Città metropolitana di Roma e delegata alla Scuola, Teresa Zotta, ha incontrato una delegazione di studenti di alcuni Licei per ascoltare alcune proposte e problematiche inerenti l'edilizia scolastica. "Ho ascoltato con molta attenzione - dichiara Zotta - quanto gli studenti mi hanno sottoposto. Per questo ho chiesto loro di trasmettere le loro proposte in modo da poter valutare insieme e con altri Enti coinvolti le possibili soluzioni. Sono sempre disponibile ad un confronto con le rappresentanze degli studenti e ritengo necessario una interazione costante. Sull'edilizia stiamo facendo il possibile, in base alle possibilità e alla sinergia con tutti gli operatori della scuola. Un dialogo che andrà avanti provando a recuperare un gap enorme, che stiamo cercando di colmare nel miglior modo possibile". (Com)