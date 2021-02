Turchia: Erdogan, il Paese sta vivendo una svolta “storica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni legislative e presidenziali della Turchia, previste per il 2023, hanno un significato “cruciale”, in un momento in cui il Paese sta vivendo una “svolta storica”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando in videoconferenza ai congressi del suo partito Giustizia e sviluppo (Akp) nelle province di Bayburt, Nigde, Zonguldak e Giresun. “Il segreto dei 18 anni di governo ininterrotto del nostro partito è che ogni membro della nostra nazione può vedersi sotto il suo tetto”, ha detto il capo dello Stato turco. “Auspicabilmente vinceremo la battaglia in questi giorni, mentre il nostro Paese sta attraversando una svolta storica. Per questo motivo le elezioni del 2023 sono critiche”, ha proseguito. L’Akp, ha aggiunto Erdogan, deve lavorare e lottare ancora di più per consegnare ai figli del Paese “una Turchia grande e potente”. “Siamo orgogliosi di aver portato il Paese in una nuova era in ogni ambito, dall’istruzione alla sanità, dal trasporto all’energia. Siamo felici di aumentare il prestigio del nostro Paese con le politiche decise che seguiamo”, ha proseguito, sottolineando che per il partito sarà essenziale continuare a lavorare “sul campo”. (segue) (Tua)