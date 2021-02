Polonia: 2,8 milioni di euro di risarcimento a un innocente condannato per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia polacca ha riconosciuto un risarcimento di quasi 13 milioni di zloty (2,8 milioni di euro) a un uomo che ha scontato da innocente 18 anni di reclusione. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". Il caso, che in Polonia ha fatto molto scalpore, è quello di Tomasz Komenda, condannato nel 1996 per l'omicidio di una quindicenne. Komenda è stato scarcerato soltanto nel maggio del 2018 e nel settembre dello stesso anno sono stati condannati per lo stupro e l'omicidio Ireneusz M. e Norbert B., entrambi soggetti a 25 anni di reclusione. Komenda aveva chiesto un risarcimento di quasi 19 milioni di zloty (4,1 milioni di euro). La sentenza di oggi della Corte distrettuale di Opole non è ancora definitiva. (Vap)