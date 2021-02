Germania: Covid, Merkel presenterà un piano per la riapertura di scuole e asili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte dell'abbassamento dei contagi da coronavirus in Germania, la cancelliera Angela Merkel si è impegnata ad attuare una strategia di lungo periodo per la riapertura di scuole e asili, chiusi a causa del blocco generale in vigore nel Paese dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio per il contenimento della pandemia. Durante una riunione della dirigenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Merkel ha annunciato che questo piano verrà annunciato durante la videoconferenza in cui, il 10 febbraio, discuterà con i primi ministri dei Laender sull'efficacia del lockdown e sui suoi sviluppi futuri. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, allo stesso tempo, la cancelliera ha ribadito che le cifre delle infezioni da Sars-Cov2 dovranno essere ridotte “nelle prossime due settimane”. Merkel ha, quindi, invitato alla prudenza nel dibattito in corso in Germania sull'allentamento delle restrizioni anticontagio. Dichiarazioni che paiono confermare le indiscrezioni secondo cui il governo federale intende prorogare il blocco generale fino al 28 febbraio, con la riapertura di scuole e asili. Al riguardo, Merkel ha ribadito ai dirigenti della Cdu la propria preoccupazione per la diffusione in Germania delle mutazioni della Sars-Cov2. (Geb)