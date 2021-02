Kazakhstan-Egitto: Nur-Sultan punta sul Cairo per esportare in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan rinnova il proprio impegno a rafforzare le relazioni economiche con l’Egitto, Paese considerato chiave per la promozione delle esportazioni in Africa. È quanto emerge dal Forum d’affari kazakho-egiziano tenuto a Sharm el Sheikh dal 5 al 7 febbraio scorso, al quale hanno preso parte circa 300 partecipanti e una delegazione kazakha formata da oltre 60 imprese da 13 regioni del Paese, guidata dal vice ministro degli Affari esteri Almas Aidarov. Da parte egiziana, hanno invece partecipato all’evento il vice ministro degli Esteri Tariq al Washimi, il governatore della provincia del Sinai meridionale Khaled Fuda, il presidente della Federazione delle camere di commercio egiziane Ibrahim al Arabi e oltre 200 capi d’impresa. L’ultimo business forum bilaterale si era tenuto a Nur-Sultan nel marzo del 2019. Secondo l’ambasciatore kazakho al Cairo, Kairat Lama Sharif, le due parti hanno manifestato l’intenzione di consolidare la cooperazione “in tutti i settori di interazione” per incrementare “il livello di commercio e i legami economici tra i due Paesi”. (segue) (Res)