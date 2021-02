Kazakhstan-Egitto: Nur-Sultan punta sul Cairo per esportare in Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Kazakhstan – ha osservato il diplomatico – considera l’Egitto una porta per l’Africa ed è pronto a promuovere le sue esportazioni, anche con l’aiuto del Consiglio d’affari kazakho-egiziano e della Commissione intergovernativa per la cooperazione economica e commerciale. La firma di un Accordo di libero scambio tra gli Stati membri dell’Unione economica eurasiatica e l’Egitto garantirà un ulteriore stimolo all’aumento dell’esportazione dei prodotti kazakhi”. Secondo il vice ministro del Commercio e dell’Integrazione di Nur-Sultan, Kairat Torebayev, il governo kazakho vede la possibilità di “quadruplicare” l’interscambio con l’Egitto. “Le nostre aziende possono offrire prodotti di qualità per circa 300 milioni di dollari l’anno. Per rafforzare la propria sicurezza alimentare, le aziende egiziane possono localizzare in Kazakhstan stabilimenti di produzione orientati all’export. Inoltre, nel prossimo futuro il Kazakhstan assicurerà sussidi su base mensile al tasso d’interesse stabilito dall’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (Osce)”, ha spiegato Torebayev. (Res)