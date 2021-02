Paesi Bassi: caso adozioni, il governo congela le procedure internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi ha deciso di congelare le procedure per le adozioni internazionali dopo che una commissione governativa ha scoperto che alcuni bambini sarebbero stati rapiti o acquistati dai genitori naturali in alcuni casi risalenti addirittura agli anni Sessanta. La commissione è stata istituita in seguito alle pressioni di alcuni giovani adottati che, una volta iniziate a cercare le proprie radici, spesso hanno scoperto che i loro documenti di nascita erano stati falsificati o persi o che la loro adozione risultava illegale. La commissione ha preso in esame le adozioni provenienti da Bangladesh, Brasile, Colombia, Indonesia e Sri Lanka dal 1967 al 1998. In quel periodo migliaia di genitori olandesi hanno adottato circa 40 mila bambini provenienti da 80 paesi. La pratica è diminuita negli ultimi anni, con soli 145 bambini adottati nel 2019. In alcuni dei casi, è stato riscontrato che i bambini adottati tramite intermediari erano stati sequestrati o acquistati sotto costrizione dai genitori biologici. (segue) (Beb)