Paesi Bassi: caso adozioni, il governo congela le procedure internazionali (2)

- Il ministro per la Tutela legale, Sander Dekker, ha affermato che, nonostante le recenti riforme, "troppe questioni restano fuori dalla nostra portata" in alcuni Paesi stranieri. "Capisco che questo sarà doloroso per alcune persone, ma non dimentichiamo il motivo di questa decisione: sospendendo le adozioni proteggiamo i bambini e i loro genitori biologici", ha detto Dekker. In una lettera in cui si annunciava il congelamento delle pratiche, Dekker si è scusato con i bambini adottati, i genitori adottivi e i genitori naturali che sono stati danneggiati in vari gradi dalla pratica. "Il sentimento positivo generato dalle adozioni nel secolo scorso - ovvero l'idea di fare del bene attraverso questa procedura - può essere una spiegazione, ma non è una giustificazione", ha detto Dekker. Il ministro ha detto che spetterà al prossimo governo decidere se sia possibile progettare un sistema di adozione straniera che non sia vulnerabile a tali abusi. Il governo del primo ministro, Mark Rutte, si è dimesso il mese scorso per uno scandalo fiscale e sta sbrigando gli affari correnti sino alle elezioni previste a marzo. (Beb)