Germania: Covid, ministra Istruzione presenta linee guida per riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligo di indossare le mascherine di protezione in classe, suddivisione degli alunni in gruppi, severe misure di igiene. Sono questi alcuni dei punti delle linee guida del governo federale per la possibile riapertura delle scuole, chiuse in Germania per il blocco generale in vigore nel Paese dal 16 dicembre al 14 febbraio al fine di contenere la pandemia di coronavirus. Elaborato da istituti scientifici, esperti e rappresentanti della scuola, il piano per la prevenzione e il controllo contagi da Covid-19 negli istituti scolastici è stato presentato oggi dalla ministra dell'Istruzione e della Ricerca tedesca, Anja Karliczek. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, l'iniziativa non prevede una data per la riapertura delle scuole. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, gli istituti e gli asili potrebbero riprendere le attività dal 14 febbraio. Per quella data scadrà, infatti, la serrata, che il governo tedesco intenderebbe prorogare fino alla fine del mese, seppur consentendo la riapertura di scuole e asili. La valutazione dell'efficacia del blocco generale e i suoi sviluppi futuri saranno oggetto della videoconferenza che la cancelliera Angela Merkel terrà il 10 febbraio con i primi ministri dei Laender. (Geb)