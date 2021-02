Covid: De Vecchis (Lega), Raggi dimentica contagi nei campi rom, obbligo tutelare salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi, "invece di bearsi quotidianamente sui social network del minimo sindacale, che fa per questa città, cosa aspetta ad intervenire per approfondire i contorni di un problema sociale e sanitario quale è la diffusione del Coronavirus nei campi nomadi sparsi sul territorio comunale?" Così in una nota il senatore della Lega William De Vecchis, componente della commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei Diritti Umani. "Sa che esistono focolai non controllati, che rischiano di minare in maniera irreversibile la salute dei nomadi, che entrano ed escono indisturbati dalle strutture, e dei tantissimi cittadini che abitano nelle zone limitrofe gli insediamenti? Cosa aspetta -continua- a prevenire, tracciare, monitorare quelle che sono le realtà più in difficoltà? Chiediamo serietà nella gestione di questa emergenza, interventi significativi fino alla chiusura di quei campi abusivi e fuori dal controllo sanitario che non possono rappresentare una minaccia sempre più concreta per i romani”. (Com)