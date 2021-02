Cipro: premier greco Mitsotakis, soluzione va trovata su base federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formula federale per una soluzione alla questione cipriota rimane l'unica strada per andare avanti nei negoziati sulla riunificazione dell'isola. Lo ha affermato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, scartando dopo l'incontro di oggi a Nicosia con il presidente Nikos Anastasiades la posizione turca per la creazione di due Stati a Cipro. "La fine dell'occupazione turca e trovare una soluzione percorribile sono priorità fondamentali per la politica estera greca", ha dichiarato Mitsotakis chiarendo: "L'unica soluzione percorribile è la creazione di una federazione bicomunale e bizonale con uguaglianza politica". Secondo il premier greco, anche l'Unione europea e le Nazioni Uniti perseguono l'idea di una soluzione alla questione cipriota su base federale. (segue) (Gra)