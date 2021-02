Speciale scuola: Albania, ambasciata d’Italia dà avvio alla formazione dei docenti albanesi di lingua italiana per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci, ha inaugurato l’apertura dei seminari formativi del 2021 previsti dal memorandum Illiria e sostenuti dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione italiana. Secondo quanto riferito dall'ambasciata italiana in Albania, tale formazione testimonia la collaborazione costruttiva e innovativa con il ministero dell’Istruzione, dello Sport e della Gioventù albanese, per la ricerca di nuovi approcci metodologici e pedagogici. L’ambasciatore, nel suo discorso di apertura, ha sottolineato “il valore dello studio della lingua italiana a scuola, in particolare per il sistema economico albanese dove quasi tremila aziende confidano nello sviluppo di un sistema territoriale e geografico senza più confini, in una geometria di interessi dinamici ormai a due direzioni. Questo nuovo sistema si avvale anche della professionalità acquisita in Italia da molti studenti, portatori di un patrimonio culturale ed esperienziale, che tornano in patria per aprire le loro attività". (Com)