Speciale scuola: Regione Lazio, lunedì terzo incontro "Io non odio" per prevenzione violenza

- Terzo appuntamento di "Io non odio", il progetto speciale rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori del Lazio per la prevenzione della violenza di genere e per il contrasto degli stereotipi promosso dall' assessorato al Turismo e Pari Opportunità insieme con l’assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario. Dopo il successo dei due appuntamenti di fine 2020, che hanno visto la partecipazione da remoto di centinaia di ragazze e ragazzi e di numerosi artisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, si svolgerà lunedì 8 febbraio il terzo incontro di "Io non odio" con le testimonianze straordinarie di Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella delle due ragazze vittime del brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo il primo ottobre 1975. Alla loro memoria la Regione Lazio ha dedicato un premio in scadenza il prossimo 16 aprile. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. (Com)