Speciale scuola: Pugliese-Mattia (Pd), "Io non odio" un premio per diffondere cultura del rispetto

- Terzo appuntamento di "Io non odio", il progetto speciale rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori del Lazio per la prevenzione della violenza di genere e per il contrasto degli stereotipi promosso dall'Assessorato al Turismo e Pari opportunità insieme con l'Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo studio universitario. "Dopo il successo dei due appuntamenti di fine 2020 -si legge in una nota- che hanno visto la partecipazione da remoto di centinaia di ragazze e ragazzi e di numerosi artisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, si svolgerà lunedì 8 febbraio il terzo incontro di 'Io non odio' con le testimonianze straordinarie di Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella delle due ragazze vittime del brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo il primo ottobre 1975". Alla loro memoria la Regione Lazio ha dedicato un premio in scadenza il prossimo 16 aprile. (Com)