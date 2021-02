Speciale scuola: Slovacchia, da oggi riaprono alcune scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi in Slovacchia riaprono alcune scuole, mentre nelle cosiddette zone nere resta in vigore la didattica a distanza. Lo comunica l'agenzia di stampa "Tasr". A ritornare in aula sono gli alunni delle scuole materne, delle classi prime delle elementari e dell'ultimo anno delle scuole superiori. Ci sono tuttavia nove distretti che per la situazione epidemiologica seria continueranno con le lezioni da remoto. Si tratta di Partizanske, Sala, Zlate Moravce, Revuca, Roznava, Banovce nad Bebravou, Hlohovec, Trnava e Ziar nad Hronom. Non solo, ma ci sono zone che nonostante la possibilità di riaprire alla didattica in presenza hanno annunciato che non lo faranno per il timore che il ritorno a scuola degli studenti possa avere un impatto negativo sulla diffusione del coronavirus. E' per esempio il caso delle aree di Kosice e di Bratislava. (Vap)