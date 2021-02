Speciale scuola: Pittoni (Lega), rischioso riavviare concorso straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il perdurare della crisi pandemica "sconsiglia la ripresa delle prove del concorso straordinario, annunciata dal ministro Azzolina per il prossimo 15 febbraio". Lo sostiene senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Costringere migliaia di candidati a spostarsi da una regione all'altra anche per centinaia di chilometri, può contribuire non poco a un'impennata di contagi da Covid-19 e sue varianti. Senza contare le difficoltà - prosegue l'esponente leghista - legate al tampone obbligatorio a ridosso della prova. Chiediamo quindi al ministro dimissionario, ancora in carica per l'ordinaria amministrazione, un'ulteriore sospensiva delle prove concorsuali finché non sarà possibile affrontarle in sicurezza e tranquillità", conclude Pittoni. (Com)