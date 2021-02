Libia: al-Manfi riceve telefonata di Erdogan e Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo capo del Consiglio di Presidenza libica, Muhammad Al-Manfi, ha ricevuto ieri una telefonata dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per congratularsi con lui per il nuovo incarico. Secondo quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di al-Manfi, i due hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due paesi e la necessità di rafforzarle in modo da servire gli interessi dei due popoli. Il presidente turco ha confermato durante il colloquio il suo sostegno al nuovo Consiglio di presidenza per risolvere la crisi libica. Al-Manfi, dal canto suo, ha assicurato al presidente turco che la Libia cercherà di rafforzare le relazioni con Ankara e con altri paesi, in particolare i paesi vicini, e gli ha assicurato che il Consiglio di presidenza cercherà di risolvere tutti i problemi in Libia attraverso il governo di unità nazionale. Al termine della telefonata, al-Manfi ha ringraziato il presidente turco per il suo interesse e sostegno alla causa libica. Poco dopo anche il primo ministro greco, Kyriakos Mītsotakīs, si è congratulato con il capo del Consiglio di Presidenza libico per il suo nuovo incarico, tramite una telefonata. Nel corso del colloquio si è discusso della cooperazione bilaterale tra i due paesi su dossier importanti per gli interessi di entrambi i paesi. Mitsotakis ha affermato durante la chiamata il suo pieno e continuo sostegno al nuovo consiglio presidenziale e ha espresso l'intenzione del suo Paese di riaprire l'ambasciata e il consolato in Libia. (Res)