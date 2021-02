Foibe: Fd'I, a Trezzano celebrare 10 febbraio dedicando via o piazza a martiri ed esuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sensibilizzare il sindaco e l'amministrazione comunale alla ricorrenza del 10 febbraio, Giorno del ricordo delle Foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati: questo è stato l'obiettivo dell'incontro di oggi tra il sindaco di Trezzano Fabio Bottero e i rappresentanti di Fratelli d'Italia Marco Osnato, parlamentare, Franco Lucente, capogruppo un Regione, e Antonino Russo, presidente del circolo cittadino. Lo dichiarano i tre esponenti di Fratelli d'Italia in una nota congiunta spiegando che “siamo stati ricevuti da Bottero e abbiamo condiviso con lui la necessità di celebrare la ricorrenza e di coinvolgere i cittadini. Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale, Claudio Albini, hanno assicurato che l'argomento verrà trattato in Consiglio, anche grazie alle proposte avanzate da Fratelli d'Italia. Tra le proposte, che porteremo in Aula con un Ordine del Giorno, ci sarà anche quella di intitolare una via o una piazza ai Martiri delle Foibe e agli esuli”. “Per noi – conclude la nota - è fondamentale che il 10 febbraio venga ricordato e celebrato come merita e che tutti i cittadini siano sensibilizzati e coinvolti. Per questo abbiamo parlato e parleremo con quanti più sindaci possibile e ringraziamo tutti i nostri rappresentanti nei comuni per il lavoro che stanno facendo”. (Com)