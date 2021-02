Speciale difesa: Romania-Usa, esercitazioni congiunte nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari della Marina e Aeronautica romene hanno eseguito nel bacino del Mar Nero una missione congiunta di addestramento con colleghi della Marina statunitense. Il ministero della Difesa di Bucarest precisa che questa prima attività di addestramento congiunto romeno-statunitense del 2021 è stata mirata a rafforzare le misure destinate a garantire la sicurezza della Nato sul fianco europeo sud orientale, oltre che ad aumentare il livello di interoperabilità, dimostrando una volta in più l'impegno degli Stati Uniti nel rendere sicura la zona del Mar Nero. In un contesto di sicurezza sempre più dinamico, la cooperazione tra le Forze armate della Romania e quelle statunitensi dislocate in Europa contribuisce al consolidamento delle capacità di reagire in modo rapido ed efficace davanti ad un ampio ventaglio di sfide alla sicurezza sociale sul fianco est dell'Alleanza atlantica, conclude la nota del ministero della Difesa. (Rob)